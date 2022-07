Hulk marca de pênalti, Atlético-MG bate Emelec e se classifica na Libertadores

Deu galo! Com gol de pênalti do atacante Hulk, o Atlético-MG venceu o Emelec-EQU por 1 a 0 e garantiu vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. A partida foi caracaterizada por dois times que duelaram muito pela posse de bola, assim como pela bela festa da torcida atleticana nas arquibancadas.

Agora, o Galo espera o vencedor de Palmeiras x Cerro Porteño para saber quem será o seu adversário nas quartas de final.

O Atlético-MG volta a campo no próximo domingo (10) em confronto contra o São Paulo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro no Mineirão às 18h. No dia 13, o time jogará o jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil contra o Flamengo.