Hackers invadem site da Anvisa e colocam bandeira da Argentina

Um dos portais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sofreu um ataque hacker nesta quarta-feira (8). Os invasores colocaram uma bandeira da Argentina e uma mensagem.

"Não ficamos de quarentena para passar pelos seus servidores. Vamos ser expulsos também?"

O ataque ocorre três dias depois da suspensão do jogo entre Brasil e Argentina. A partida foi cancelada depois que funcionários da agência entraram em campo para retirar atletas argentinos que descumpriram a exigência de quarentena prévia para entrada no Brasil.

O site alvo da ação é o dedicado ao preenchimento da Declaração de Saúde do Viajante (DSV), um documento obrigatório para todos os turistas vindos do exterior que desejam entrar no Brasil por via aérea.

Em nota, a Anvisa informou que identificou o ataque e a área de segurança digital do órgão entrou em contato com os órgãos de segurança do Governo Federal para as ações cabíveis. O formulário ficou fora do ar entre 15h35 e 17h10, mas o serviço, no momento, está operando normalmente.