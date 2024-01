Guilherme Madruga, do Cuiabá, recebe o Prêmio Puskas de gol mais bonito no Fifa The Best

O volante Guilherme Madruga, do Cuiabá, conquistou o Prêmio Puskás de gol mais bonito da temporada, no prêmio The Best da Fifa. A cerimônia de premiação, realizada nesta segunda-feira na capital inglesa, celebrou o talento extraordinário do jogador, que superou a concorrência acirrada de Nuno Santos, do Sporting, e Julio Enciso, do Brighton.

O gol premiado foi uma bicicleta realizada por Madruga quando ainda vestia a camisa do Botafogo-SP, durante um confronto emocionante contra o Novorizontino, válido pela Série B do Campeonato Brasileiro, em 27 de junho do ano passado. O feito não apenas consagra Madruga como o vencedor do Prêmio Puskás, mas também marca a terceira vez que o Brasil alcança tal honraria. Anteriormente, Neymar, em 2011, e Wendell Lira, em 2015, foram os brasileiros que brilharam nesse cenário.

Emocionado, Madruga expressou sua gratidão no palco da cerimônia: "Um dia único na minha vida. Com certeza está marcado na minha história e também na memória de todos que me acompanham desde o começo da minha trajetória.