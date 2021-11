Guarani x Vasco: prováveis escalações, desfalques e onde assistir ao jogo válido pela Série B

A reta final da Série B promete fortes emoções nas seis rodadas que restam. O Brinco de Ouro será palco, nesta quinta-feira, às 19h, de um confronto direto entre Guarani e Vasco. Ambas as equipes ainda sonham em conquistar o acesso no fim da temporada. Em um "jogo de seis pontos", quem vencer pode diminuir a diferença para o pelotão de frente da competição.

O Cruz-Maltino contará com um reforço importante no duelo contra o Bugre. Trata-se do meia Nene, que retorna de suspensão e fez muita falta na derrota pra o CSA, da última sexta. Com quatro gols e duas assistências em oito jogos, o jogador tem sido o principal destaque da equipe desde sua volta sob o comando de Fernando Diniz.

Com a volta do camisa 77, a tendência é que Andrey fique como opção no banco de reservas. A preocupação fica por conta da sequência da temporada e o clássico contra o Botafogo no domingo, já que o time tem seis atletas pendurados para a partida desta quinta: Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Cano, Riquelme, Gabriel Pec, além do técnico Fernando Diniz.

Pelo lado do Guarani, o único suspenso é justamente o técnico Daniel Paulista, que recebeu o terceiro amarelo na vitória sobre o Sampaio Corrêa. Os auxiliares Daniel Cerqueira e Ben-Hur Moreira vão comandar o Bugre à beira do gramado.

Por outro lado, o Bugre contará com os retornos do zagueiro Thales e do atacante Bruno Sávio. Os únicos desfalques da equipe de Campinas serão: Tití (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Rafael Costa (recuperação de cirurgia no joelho), que já não vinham atuando.

O Guarani soma 49 pontos, cinco pontos a menos que o Goiás, atual quarto colocado. O Vasco, por sua vez, tem 47 e necessita de uma arrancada nesta reta final para seguir vivo na disputa por uma vaga na elite do futebol brasileiro na próxima temporada.

FICHA TÉCNICA

GUARANI X VASCO

Data/Hora: 04/11/2021, às 19h (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, Campinas (SP)

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e José Eduardo Calza (RS)

VAR: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Onde assistir: SporTV, Premiere e tempo real do LANCE!

GUARANI (Técnico: Daniel Cerqueira - Daniel Paulista está suspenso)

Rafael Martins, Diogo Mateus, Ronaldo Alves, Thales e Bidu; Bruno Silva, Índio, Rodrigo Andrade e Régis; Júlio César e Bruno Sávio.

Desfalques: Tití (rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Rafael Costa (recuperação de cirurgia no joelho).

Suspensos: Daniel Paulista (terceiro amarelo)

Pendurados: Diogo Mateus, Rafael Martins, Índio, Eliel, Lucão do Break, Carlão, Mateus Ludke e Maxwell

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Lucão; Zeca, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme; Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nene; Morato, Gabriel Pec e Cano.

Desfalques: Michel (lesão no joelho esquerdo), Sarrafiore (operou o joelho), Miranda (suspenso pela Conmebol)

Suspensos: Miranda (por tempo indeterminado pela Conmebol)

Pendurados: Vanderlei, Leandro Castan, Bruno Gomes, Cano, Riquelme, Gabriel Pec e Fernando Diniz