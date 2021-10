Grêmio é derrotado pelo Atlético-GO e segue na zona de rebaixamento do Brasileirão

O Atlético-GO venceu o Grêmio na noite desta segunda-feira, por 2 a 0, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 28ª rodada do Brasileirão. Apesar da pressão dos visitantes, o Dragão levou a melhor, 2 a 0 diante do Tricolor, que ainda teve Paulo Miranda expulso. Com o resultado, o time gaúcho segue na zona de rebaixamento, cada vez mais ameaçado de disputar a Série B em 2022.

DRAGÃO NA PRESSÃO!

O jogo já começou bastante pegado. Buscando os três pontos, André Luís foi o primeiro a criar uma chance perigosa. Dessa forma, o jogador cortou para dentro e chutou, mas Brenno defendeu.

TRICOLOR NÃO FICOU PARA TRÁS...

O Grêmio, tentando fugir da zona de rebaixamento, seguiu também em grande intensidade e buscou criar oportunidades em todas as chances que tinha. Aos 10, Douglas Costa cruzou na cabeça de Thiago Santos, que cabeceou com perigo. Contudo, foi para fora.

UHHH!

O Grêmio soube equilibrar muito bem as oportunidades na partida. Assim, aos 18, Douglas Costa cobrou escanteio na segunda trave. Diego Souza aproveitou para cabecear, mas mandou fraco.

QUASE!

O Tricolor voltou a aparecer aos 22. Douglas Costa chutou de fora da área. A bola passou perto da trave de Fernando Miguel. Na sequência, Alisson furou, e Diego Souza mandou para Jean Pyerre, que apenas chutou em cima de Maranhão.

BUSCANDO O GOL...

Os gaúchos assustaram aos 25. Douglas Costa tentou novamente. O jogador recebeu com espaço, de fora da área. Contudo, de primeira, Fernando Miguel defendeu a investida. Cinco minutos depois, Villasanti ficou na cara do gol, mas chutou em cima do goleiro do Atlético-GO.

GOL!

No final da etapa, o Dragão conseguiu balançar as redes. Igor Cariús recebeu de Marlon Freitas, ganhou a dividida, vencendo a marcação de Vanderson. Com isso, o lateral-esquerdo mandou por baixo do goleiro Brenno, balançando as redes.

QUASE O EMPATE!

O jogo voltou do intervalo ainda mais movimentado. Logo no primeiro minuto, Douglas Costa bateu o escanteio. A zaga do Atlético-GO afastou. Contudo, Villasanti apareceu, no rebote. O volante, porém, chutou torto, não levando perigo.

RESPOSTA!

O Atlético-GO não demorou a responder. Aos 3, Janderson limpou a marcação de Vanderson e chutou. Brenno defendeu. Seis minutos depois, Arnaldo recebeu após contra-ataque. O lateral-direito chutou cruzado, de fora da área.

QUE PERIGO!

Aos 11, o Grêmio voltou a mostrar investidas no jogo. Buscando a virada, o Tricolor apareceu com Jean Pyerre, que mandou para Villasanti chutar com perigo. Contudo, o volante mandou para fora.

PÊNALTI E EXPULSÃO

O jogo ficou mais calmo. Contudo, em uma boa chegada do Atlético-GO, André Luís sofreu pênalti ao ser puxado por Paulo Miranda, que derrubou o atacante. Após checar o VAR, o árbitro confirmou a penalidade e deu o vermelho para o zagueiro tricolor.

MAIS UM...

Na cobrança, Marlon Freitas foi para a bola e não fez feio. O camisa 8 deslocou o goleiro Brenno, convertendo a penalidade e ampliando a vantagem para o Dragão.

NA PRESSÃO!

Querendo aumentar ainda mais o placar, o Atlético-GO seguiu com grande pressão. Aos 31, João Paulo invadiu a área e chutou. Contudo, Brenno defendeu e tocou para escanteio.

PARA FORA!

O Grêmio mostrou uma reação aos 35. Alisson cobrou escanteio na cabeça de Borja, que finalizou para fora. Dois minutos depois, Luiz Fernando finalizou de dentro da área, mas Fernando Miguel defendeu. Aos 39, Campaz, que havia acabado de entrar, bateu falta fechada. O goleiro do Dragão, porém, fez a defesa. Depois, o jogo se encaminhou para o fim, com a vitória dos donos da casa.