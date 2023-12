Goleiro reserva entra em campo como atacante e marca golaço; vídeo

Um lance inusitado aconteceu na segunda divisão escocesa no último sábado (30). Goleiro reserva do Arbroath, Ali Adams entrou em campo como jogador de linha no segundo tempo do jogo contra o Raith Rovers e marcou um golaço do meio da rua. A bela finalização de primeira foi o bastante para iniciar a reação do time visitante, que buscou o empate em 2 a 2 nos últimos 15 minutos da partida.

O Arbroath foi para o jogo com uma série de desfalques, tanto que apenas quatro jogadores estavam no banco de reservas. Todos entraram em campo, inclusive Adams, substituindo o zagueiro Aaron Steele enquanto o goleiro titular Dabrowski continuou defendendo a baliza.

O camisa 21 pisou no gramado aos 12 minutos do segundo tempo, viu Hamilton ampliar o placar, Easton havia feito o primeiro para o Raith na etapa inicial e, aos 30, assinou a obra de arte. O Arbroath conseguiu o empate cinco minutos depois, com McIntosh convertendo pênalti.

O Arbroath é o penúltimo colocado da segunda divisão da Escócia, com 17 pontos em 17 rodadas. O Raith Rovers é o líder, com 41 pontos em 18 jogos.