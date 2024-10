Goiás x Operário: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (29/10) pela Série B

Goiás x Operário Ferroviário disputam hoje, terça-feira (29/10), pela 34° rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O jogo será realizado às 19h (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Goiás x Operário ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Operário Ferroviário ocupa a 9° posição da Série B e acumula 14 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 29 gols marcados e 26 gols sofridos. A equipe está invicta há 5 rodadas da competição.

Já o Goiás está em 10° lugar com 13 vitórias, 9 empates, 11 derrotas, 46 gols marcados e 32 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Goiás x Operário: prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Dieguinho, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão Silva, Juninho e Rafael Gava; Welliton, Breno Herculano e Rildo. Técnico: Vágner Mancini.

Operário Ferroviário: Rafael Santos; Sávio, Joseph, Willian Machado e Gabriel Feliciano; Jacy (Lindoso), Vinícius Diniz e Boschilia; Ronald, Daniel Lima (Vinícius Mingotti) e Maxwell. Técnico: Rafael Guanaes.

FICHA TÉCNICA

Goiás x Operário Ferroviário

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 29 de outubro de 2024, 19h