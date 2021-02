Globo fora da Fórmula 1: Internautas lamentam fim das transmissões na emissora após 40 anos

A Globo anunciou que não conseguiu chegar em um acordo com as empresas donas dos direitos de exibição da Fórmula e, após 40 anos, a temporada 2021 não será transmitida na emissora. Embora outra TV aberta brasileira esteja na disputa, os torcedores lamentaram nas redes sociais o fim do relacionamento que fez história com a categoria no país.+ Saiba quem seu time enfrenta no fim do Brasileirão; simule e veja a tabela

+ Neymar completa 29 anos! Veja quem o atacante deixou para trás na lista de artilheiros da Seleção​No Twitter, o assunto foi um dos comentados entre a noite desta quinta-feira e a manhã desta sexta. Alguns torcedores criticaram a emissora e valorizaram que a F1 esteja deixando o canal. Um deles comentou que a Globo vinha deixando de exibir algumas corridas. Além disso, o público vinha reclamando de problemas na apresentação da atração. Entenda os bastidores da negociação.

Por outro lado, grande parte das mais de 13 mil publicações lamentavam a "derrota" que o canal carioca sofreu nas negociações com a Liberty Media e FOM - empresas responsáveis pelos direitos de transmissão. A principal categoria do automobilismo começou a ser exibida no Brasil pela Globo em 1981 e se notabilizou com o repórter Reginaldo Leme e com a voz de Galvão.

- A Globo manteve negociações constantes com a FOM/Liberty Media sobre a renovação dos direitos da Fórmula 1, sempre considerando a nova realidade mundial dos direitos esportivos. Infelizmente não houve acordo. A Globo continuará a fazer a cobertura da categoria em suas plataformas para manter o fã do esporte informado sobre tudo o que acontece no mundo do automobilismo.

Sem Libertadores, Campeonato Carioca e Stock Car - que agora será exibido na Band -, a emissora segue reformulando sua grade esportiva e renegociando valores de todos os campeonatos. Além dos programas, funcionários carimbados têm deixado a Globo.

Entre críticas e lamentos, confira a reação dos torcedores nas redes:

Vou ter que assistir F1 esse ano num link piratão? É isso produção? — Esporte e Música (@esporteemusica) February 5, 2021

Em 2020 ela deixou de passar várias corridas.. Uma vez fiquei esperando 30 min achando que ia passar, quando vi começou um programa de futebol. Já vai tarde Globo Lixo. — Rogerio Mont (@monteir0123) February 5, 2021

O fã de fórmula 1 indo dormir hoje pic.twitter.com/QTfMaLjEz0 — Milena 🏁 (@milenaclicia) February 5, 2021