Gavião elimina clube tradicional, fará final da segundinha e está no Parazão 2021

O Gavião Kyikatejê conquistou o acesso ao Campeonato Paraense da Divisão especial de 2021. A conquista da equipe indígena aconteceu na manhã desta quarta-feira (16) com empate de 2 a 2 com o São Francisco, de Santarém, no jogo de volta. Na partida de ida, realizada em Marabá, o Gavião marcou 1 a 0, resultados importantes que o recolocaram na elite paraense depois de cinco anos ausente.

Agora, a equipe da aldeia de São Geraldo de Tocantins, decide o título da Segunda Divisão de 2020 contra a Tuna, no próximo domingo (20), no Souza, 9h30.

Jogo

Mesmo com a vantagem do empate, o Gavião não agiu cauteloso. Jogou com ousadia, sobretudo, no segundo tempo quando dominou por completo o adversário.

O São Francisco, apesar de ter marcado primeiro gol aos sete minutos com o zagueiro Lucas Matheus, de cabeça, não segurou o ímpeto indígena.

Aleilson empatou num gol de cobertura, aos 11 minutos. Aos 14’ Aleilson meteu a mão na bola e o árbitro marcou pênalti. Dé colocou o São Francisco na frente.

No segundo tempo, o Gavião empatou aos 22 minutos com Jonathas. O São Francisco ficou desnorteado em campo e o Gavião teve outras chances de gols, embora sem sucesso.Nem precisava mais. A vaga já estava garantida.