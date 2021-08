Gabigol publica mensagem para Rafinha após goleada do Flamengo sobre o Grêmio

A noite em Porto Alegre não foi de reencontro apenas de Renato com o Grêmio - que acabou goleado por 4 a 0 pelo Flamengo, na ida das quartas de final da Copa do Brasil. O jogo também foi o primeiro do lateral-direito Rafinha contra o clube que defendeu entre 2019 e 2020 e marcou seu nome na história com os títulos da Libertadores e do Brasileirão.

Muito querido pelos companheiros, o camisa 13 recebeu uma mensagem de carinho de Gabigol após o confronto onde o Flamengo levou a melhor.

- Nós te amamos, Rafinha. Você faz parte dos coringas para sempre, ídolo - publicou o camisa 9 do Flamengo, em imagem que aparece abraçando o atual lateral-direito do Grêmio, junto com os rubro-negros Filipe Luís e Diego Alves.