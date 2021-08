Gabigol entra no top 5 dos artilheiros brasileiros na Libertadores

Gabigol não para de fazer história com a camisa do Flamengo. Maior artilheiro do clube na Libertadores, o atacante estufou as redes mais duas vezes nesta quarta-feira, contra o Olimpia, do Paraguai, e se tornou também o 4º brasileiro com mais tentos em todos os tempos na competição sul-americana.

Ao abrir e fechar o placar na goleada por 5 a 1 sobre os paraguaios, Gabriel Barbosa atingiu a marca de 22 gols, superando Jairzinho, ídolo do Botafogo, e igualando Célio Taveira, que defendeu Vasco e Corinthians entre os anos 1960 e 1970, mas que brilhou na competição vestindo a camisa do Nacional, do Uruguai.

O curioso é que quando chegou à Gávea, em 2019, Gabigol tinha no currículo apenas um gol em seis jogos pelo Santos na Libertadores. Pelo Flamengo, são 21 tentos em 27 atuações.

ARTILHEIROS BRASILEIROS NA HISTÓRIA DA LIBERTADORES

1º - Luizão - 29 gols em 42 jogos

2º - Palhinha - 25 gols em 30 jogos

3º - Fred - 24 gols em 41 jogos

4º - Gabigol - 21 gols em 33 jogos

Célio Taveira - 22 gols em 43 jogos

6º - Jairzinho - 21 gols em 36 jogos

7º - Guilherme - 19 gols em 27 jogos

Ricardo Oliveira - 19 gols em 34 jogos

9º - Sérgio João - 18 gols em 22 jogos

Tita - 18 gols em 43 jogos

Marcelinho Carioca - 18 gols em 49 jogos