Formato do Campeonato Paraense sofre alteração; clássico Remo e Paysandu será na Curuzu

Após reunião realizada na tarde desta segunda-feira (1), na sede Federação Paraense de Futebol (FPF), o Campeonato Paraense sofreu mudanças em seu formato para a temporada 2021.

Em contato com a reportagem, o presidente da FPF, Adelcio Torres, informou que os clubes foram divididos em três grupos, cada um tendo quatro clubes - sendo que os times do grupo A jogam B e C.

“Dois de cada grupo estarão na próxima fase, além dos dois melhores terceiros colocados, sendo oito clubes. Serão jogos de ida e volta (na fase final)”, afirmou Adelcio. Haverá dois clubes rebaixados. O detalhe é que as quartas de finais terão jogos de ida, sendo que as semifinais e final são jogos de ida e volta.

Outro ponto que foi confirmado é sobre o clássico Re-Pa. Foi realizado um acordo, entre Remo e Paysandu, e a partida será no estádio da Curuzu, sem a presença do público. Até então, só está confirmado um clássico para o Campeonato Paraense.

A nova fórmula de disputa será oficializada a qualquer momento pela FPF. O Parazão 2021 começa no dia 27 de fevereiro, ainda sem confirmação para a primeira partida.

Veja os grupos:

Grupo A (enfrenta B e C)

Paysandu, Bragantino, Itupiranga e Gavião

Grupo B (enfrenta A e C)

Remo, Tapajós, Tuna e Carajás

Grupo C (enfrenta A e B)

Castanhal, Paragominas, Águia e Independente