Fora de casa, Esmac perde para o Grêmio e permanece no Z4 do Brasileiro Feminino

A Esmac foi derrotada pelo Grêmio, na tarde de sábado (16), por 1 a 0. A partida, válida pela sexta rodada do Brasileirão Feminino Série A1, foi realizada no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo (RS). A meia Pri Back marcou o único gol da partida ainda no primeiro tempo, de pênalti. Com a derrota, a Força do Norte passa mais uma rodada na zona de rebaixamento.

O gol

Como o esperado, as donas da casa tiveram a iniciativa da partida. Contando com a pressão da torcida adversária, a equipe paraense viu o Grêmio acumular chances perigosas. Até que aos 45 da primeira etapa, Caty sofreu pênalti. Pri Back bateu no canto direito, deslocando a goleira da Esmac, para fazer o único gol da partida.

Próximo desafio

Após dois jogos fora de casa, contra Cresspom-DF e Grêmio, a Esmac volta a jogar em Belém no próximo fim de semana. A equipe paraense recebe o São Paulo, que está primeira parte da tabela, e se voltar a vencer, deixa a zona de rebaixamento do Brasileirão. O jogo ocorre no domingo (24), às 15h, no Estádio do Baenão, em Belém.