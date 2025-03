Fluminense x Volta Redonda: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo hoje (02/03) pelo Carioca

Fluminense x Volta Redonda disputam hoje, domingo (02/03), a semifinal do Campeonato Carioca. O jogo iniciará às 18h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Volta Redonda ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 18h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Na primeira fase, o Fluminense ficou em 3° lugar e acumulou 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols marcados e 9 gols sofridos.

Já o Volta Redonda terminou a fase na vice-liderança com 6 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 13 gols marcados e 12 gols sofridos.

Fluminense x Volta Redonda: prováveis escalações

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Thiago Silva (Freytes) e Fuentes; Hércules, Martinelli, Riquelme Felipe, Canobbio e John Arias; Cano.

Volta Redonda: Jean Carlos; Wellington Silva, Lucas de Carmo, Fabricio e Sanchez; Barra, Pierre, Patrick (Chay), Kelvin e Marcus Vinicius; Bruno Santos.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Volta Redonda

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 02 de março de 2025, 18h