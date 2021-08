Fluminense sai na frente, mas Atlético-MG empata e aumenta vantagem na liderança do Brasileirão

Em partida intensa, Fluminense e Atlético-MG ficaram no empate por 1 a 1, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira, em São Januário. Fred abriu o placar de pênalti para o Tricolor, que chegou a cinco partidas sem vencer na competição. Já Sasha garantiu a igualdade para o Galo, que perdeu a sequência de nove vitórias seguidas.

Com o resultado, o time mineiro dispara na liderança do Brasileirão com 38 pontos, cinco a mais do que o Palmeiras, em segundo. Já os cariocas chegam a 18, mas caem para a 16ª posição, apenas dois pontos a frente do Grêmio, que abre a zona de rebaixamento. Na próxima quinta-feira, as equipes voltam a se enfrentar, desta vez pela Copa do Brasil, às 21h30, no Estádio Nilton Santos.

TE PEGOU

Iniciando um novo trabalho com o técnico Marcão, o Fluminense entrou em campo tentando criar oportunidades, mas apostou principalmente na intensidade na marcação para não dar espaços ao Atlético-MG. No momento em que o Galo cresceu e colocou inclusive uma bola na trave, os cariocas abriram o placar. Primeiro, Martinelli arriscou um chute de fora da área, mas Everson fez a defesa. Na sequência, aos 21 minutos, Hulk deixou o braço em Luccas Claro na área. Na cobrança de pênalti, Fred abriu o placar.

EM BUSCA

A partir daí, o Atlético-MG passou a tentar ainda mais sair em busca das oportunidades, mas viu o Fluminense se fechar bem. Com investidas sem muito sucesso, houve uma bola no travessão após desvio de Egídio e uma defesa do goleiro Marcos Felipe, mas pouco volume de finalizações perigosas do líder do campeonato.

PRECISOU SAIR

A má notícia para o Fluminense após o intervalo foi Fred deixando o campo. No fim do primeiro tempo ele recebeu uma pancada no joelho de Nathan Silva, que levou amarelo no lance. O camisa 9 deu lugar a Abel Hernández.

PRESSÃO

O Atlético-MG foi para cima e ficou ainda mais tempo com a bola no pé ao longo do segundo tempo. Se no primeiro as chances de perigo foram poucas, depois do intervalo o volume aumentou. Primeiro, Hulk cobrou falta com curva e passou perto, depois, Marcos Felipe defendeu chute de Savarino. Aos 19, o goleiro saiu mal, Nathan Silva antecipou e Hulk chutou sem ângulo na trave. Com as alterações, Gabriel Teixeira deu mais dinâmica para o Flu chegar ao ataque. Já Cuca optou pelas entradas de Keno, Nathan e Sacha para dar mais qualidade no último chute.

CUSTOU CARO

Aos 36 minutos, Biel teve nos pés a chance de matar a partida. No momento em que o Flu passou a aproveitar melhor os contra-ataques, o jovem recebeu livre na área, chutou de primeira e isolou a bola. Praticamente na sequência da chance perdida pelo Flu, Nathan lançou Eduardo Sasha na área e o atacante chutou. A bola bateu na trave e entrou para igualar o confronto e dividir os pontos em São Januário.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X ATLÉTICO-MG

Data/Hora: 23/08/2021, às 20h

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (Fifa-SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Alex Ang Ribeiro (SP)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa-SP)

Gols: Fred (24'/1ºT) (1-0), Sasha (38'/2ºT) (1-1)

Cartões amarelos: Luiz Henrique, Abel Hernández, Yago Felipe (FLU), Hulk, Nathan Silva (CAM)

Cartões vermelhos: -

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André (Bobadilla - 40'/2ºT), Martinelli (Nonato - 29'/2ºT) e Yago; Lucca (Nene - 40'/2ºT), Luiz Henrique (Gabriel Teixeira - 24'/2ºT) e Fred (Abel Hernández - intervalo). Técnico: Marcão.

ATLÉTICO-MG: Everson; Guga (Tchê Tchê - 42'/2ºT, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Zaracho (Sasha - 34'/2ºT) e Nacho Fernández (Sávio - 42'/2ºT); Savarino (Keno - 27'/2ºT), Vargas (Nathan - 27'/2ºT) e Hulk. Técnico: Cuca.