Fluminense é o time da Série A que mais cometeu pênaltis na temporada

O Fluminense deixou escapar mais uma oportunidade de se aproximar do G6 ao perder para o Ceará por 1 a 0, no último domingo. Mesmo com um a mais durante boa parte do duelo, o pênalti cometido por Nino pesou para o resultado adverso, algo que tem sido uma constante nesta temporada. O Tricolor é o time da Série A com mais penalidades contra, com 17, e teve apenas uma defendida pelo goleiro Marcos Felipe, contra o Boavista.

O segundo time que mais fez pênaltis foi o Athletico-PR, com 14, seguido por Chapecoense, com 12, Palmeiras, com 10, e Bahia, Ceará, Fortaleza e Sport, todos com nove. Só no Campeonato Brasileiro as faltas dentro da área já custaram 13 pontos ao Flu, que venceu apenas duas vezes (Sport e São Paulo), além de empatar duas (Corinthians e Cuiabá) e perder três (Grêmio, Athletico-PR e Ceará).

Quem mais fez as penalidades foi o zagueiro Nino, personagem do lance da vitória do Ceará logo nos primeiros minutos no Castelão. Ele cometeu quatro pênaltis, enquanto o goleiro Marcos Felipe fez três. Egídio e Danilo Barcelos tem dois e Kayky, Calegari, David Braz, Luccas Claro, Samuel Xavier e Paulo Henrique Ganso um cada.

Caso tivesse conquistado os 13 pontos que perdeu, o Fluminense poderia ter 52 pontos, o mesmo que o Palmeiras, segundo colocado, tem atualmente. Mesmo que não vencesse todas as partidas, ter menos prejuízo em partidas de falhas na área faria com que o time estivesse mais confortável na briga pela Libertadores. No torneio continental, inclusive, uma penalidade no empate por 2 a 2 com o Barcelona de Guayaquil (EQU) no Maracanã custou a vaga na semifinal.

Esta é a temporada que o Flu mais teve esse problema nos últimos anos - e com vantagem. Na temporada passada, 2020/21, foram seis. Em 2019, foram 11, um a mais do que em 2018, quando o time fez 10. Em 2017 foram apenas três.

VEJA A LISTA:

LIBERTADORES

Fluminense 2 x 2 Barcelona-EQU - 12/08/2021 - (Nino cometeu pênalti, Cortez converteu)

Junior-COL 1 x 1 Fluminense - 06/05/2021 (Kayky cometeu pênalti, Borja converteu)

Fluminense 1 x 1 River Plate-ARG - 22/04/2021 - (Marcos Felipe cometeu pênalti, Montiel converteu).

COPA DO BRASIL

Criciúma 2 x 1 Fluminense - 27/07/2021 - (Egídio cometeu pênalti, Felipe Mateus converteu)

Atlético-MG 1x0 Fluminense - 15/09/2021 - (Danilo Barcelos cometeu pênalti, Hulk converteu)

BRASILEIRÃO

Fluminense 0 x 1 Grêmio - 17/07/2021 - (Calegari cometeu pênalti, Pinares converteu)

Sport 1 x 2 Fluminense - 10/07/2021 (David Braz cometeu pênalti, André converteu)

Fluminense 1 x 4 Athletico-PR - 30/06/2021 - (Nino cometeu pênalti, Nikão converteu)

Fluminense 1 x 1 Corinthians - 27/06/2021 - (Luccas Claro cometeu pênalti, Jô converteu)

Fluminense 2x1 São Paulo - 12/09/2021 - (Nino cometeu o pênalti, Reinaldo converteu)

Cuiabá 2x2 Fluminense - 20/09/2021 - (Samuel Xavier cometeu pênalti, Jonathan Cafu converteu)

Ceará 1x0 Fluminense - 31/10/2021 - (Nino cometeu pênalti, Vina converteu.

CARIOCA

Flamengo 3 x 1 Fluminense - 22/05/2021 - (Marcos Felipe cometeu pênalti, Gabigol converteu)

Flamengo 1 x 1 Fluminense - 15/05/2021 - (Egídio cometeu pênalti, Gabigol converteu)

Fluminense 3 x 1 Portuguesa-RJ - 09/05/2021 - (Marcos Felipe cometeu pênalti, Chay converteu)

Portuguesa-RJ 1 x 1 Fluminense - 02/05/2021 - (Ganso cometeu pênalti, Chay converteu)

Fluminense 2 x 0 Boavista - 23/03/2021 - (Danilo Barcelos cometeu pênalti, Jean Victor perdeu)