Flamengo x Coritiba: onde assistir ao vivo e o horário do jogo hoje (16/04) pelo Brasileirão

As equipes Flamengo x Coritiba disputam neste domingo (16/04) a 1° rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira os horários e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Coritiba ao vivo?

A partida Flamengo x Coritiba poderá ser assistida pelo Premiere, a partir das 16 h (horário de Brasília).

Como Flamengo x Coritiba​ chegam para o jogo?

O Flamengo enfrenta um momento de instabilidade e pressão, após perder por 2 a 0 para o Maringá no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Além disso, o clube demitiu o técnico português Vítor Pereira após sofrer uma goleada do Fluminense na final do Campeonato Carioca. Na última sexta-feira, o Mengão anunciou o argentino Jorge Sampaoli como novo treinador.

Enquanto isso, o Coritiba empatou em 3 a 3 com o Sport na terceira fase da Copa do Brasil e espera iniciar bem sua participação no Brasileirão. A equipe foi eliminada nas quartas de final do Campeonato Paranaense e ficou quase um mês sem jogos oficiais antes da partida da última quarta-feira contra o Sport.

Prováveis Escalações

Flamengo: Santos, Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro; Cebolinha, Gabigol e Pedro.

Técnico: Mário Jorge (interino).

Coritiba: Gabriel Vasconcelos; Bruno Gomes (Natanael), Kuscevic, Bruno Viana e Victor Luis (Jamerson); Andrey, Liziero e Júnior Urso; William Pottker, Rodrigo Pinho e Alef Manga.

Técnico: António Oliveira.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Coritiba​

Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Maracanã, Rio de Janeiro.

Data/Horário: 16 de abril de 2023, 16h