Flamengo x Corinthians: prováveis times, desfalques e onde assistir

Flamengo e Corinthians travarão um duelo a partir das 21h30 desta quarta-feira, no Maracanã, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O estádio promete ter um bom público para o clássico nacional entre os clubes de maiores torcidas do país, em uma partida pela parte de cima da tabela.

Ambos os times vêm de vitória, sendo que o Fla segue com um olho no Brasileirão, enquanto houver chances matemáticas, e o outro na final da Libertadores (dia 27). Já o Timão, que não terá o retorno de Willian, mira o G4 e vai ao Rio de Janeiro para derrubar um jejum de oito jogos sem derrotar o Rubro-Negro.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X CORINTHIANS - 33ª RODADA DO BRASILEIRO

Data e horário: 17/11/2021, às 21h30 (de Brasília)

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (VAR-Fifa/SC)

Onde assistir: Globo, Premiere, SporTV e Tempo Real do LANCE!

PROVÁVEIS TIMES

FLAMENGO (Técnico: Renato Gaúcho)

Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz e Renê (Filipe Luís); Willian Arão, Andreas Pereira e Everton Ribeiro; Michael, Bruno Henrique e Michael.

Suspenso: -

Pendurados: Matheuzinho, Bruno Viana, Gabriel, Léo Pereira, Rodinei e Everton Ribeiro.

Desfalques: Isla (em quarentena), Pedro, Arrascaeta, Rodrigo Caio (lesionados), Diego Alves e Filipe Luís (dúvidas).

CORINTHIANS (Técnico: Sylvinho)

Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos (Lucas Piton); Gabriel, Giuliano, Gabriel Pereira, Renato Augusto e Róger Guedes; Jô.

Suspenso: -

Pendurados: Gustavo Mosquito, Róger Guedes, Renato Augusto, Roni e Marquinhos.

Desfalques: Willian (fase final de recuperação de lesão) e Cantillo (convocado pela Seleção da Colômbia).