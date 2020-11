Flamengo sofre sua maior goleada no Maracanã desde 2015

Com a derrota do Internacional para o Corinthians, no sábado, o Flamengo entrou em campo para encarar o São Paulo, nesse domingo, disposto a se isolar na liderança do Campeonato Brasileiro e virar o turno na ponta. Saiu, porém, com uma rara goleada sofrida no Maracanã: 4 a 1.

O Rubro-Negro Carioca não perdia por três gols de diferença no estádio desde o 3 a 0 imposto pelo Corinthians no Brasileirão de 2015. Fazia tanto tempo, que nenhum jogador do atual elenco estava naquele grupo.

Mais raro ainda tem sido sofrer quatro gols no Maracanã. A última derrota até então havia sido para o Athletico Paranaense, em 2013. Um 4 a 2 do Furacão também pelo Campeonato Brasileiro.

Mas, se no Rio tem sido incomum esse tipo de placar, o mesmo não dá pra dizer sobre o histórico geral. Desde a chegada do técnico Domènec Torrent ao clube, no meio deste ano, o Flamengo sofreu quatro derrotas, contando esta para o São Paulo, e três delas foram por três ou mais gols de diferença: 3 a 0 para o Atlético Goianiense, em Goiás, 5 a 0 para o Independiente del Valle, no Equador, e esse 4 a 1 para o Tricolor.