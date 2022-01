Flamengo negocia chegada de Marinho, do Santos

Marinho tem tudo para ser o primeiro reforço do Flamengo em 2022. O clube da Gávea, que abriu conversas pelo atacante nesta semana, avançou por um acordo com o Santos - que tem vínculo com o atleta até o fim deste ano -, e está perto de fechar a compra. Segundo o "ge", faltam detalhes e a assinatura. A expectativa é de que Marinho seja anunciado pelo Flamengo já nesta quinta.

Confirmada a transferência, Marinho chegará ao Flamengo como o primeiro reforço da "Era Paulo Sousa". Contudo, foram várias as saídas do elenco em 2022, inclusive no setor ofensivo. Michael está acertado com o Al Hilal, da Arábia Saudita, e a venda deve ser oficializada também nesta quinta-feira. Já Kenedy retornou ao Chelsea, da Inglaterra, e deixou uma lacuna no grupo.

Marinho tinha o desejo de defender o Flamengo, o que pesou na negociação. Ainda de acordo com o "ge", o atacante abrirá mão de uma divida que o clube da Vila Belmiro tem com ele. Pelo jogador, o Rubro-Negro pagará R$ 7 milhões.