Flamengo encara o São paulo tentando acabar com jejum diante do Tricolor

Quando o assunto é duelo contra o São Paulo, o torcedor do Flamengo pode ter lembranças sob um prisma otimista ou pessimista. Otimista por trazer à tona a comemoração do Octa, já que o adversário do outro lado era o Tricolor, ou pessimista, já que a derrota no jogo pela última rodada do Campeonato Brasileiro passado acentuou o período de jejum sem vitórias contra o clube paulista. Neste domingo, às 16h, os times voltam a se encontrar.

O duelo da vez será no Maracanã e pela 13ª rodada da atual edição do Brasileirão. No último encontro, o Rubro-Negro deu a volta olímpica no Morumbi, mas perdeu por 2 a 1. A última vitória ocorreu no dia 2 de julho de 2017, quando Guerrero e Diego marcaram no triunfo por 2x0 na Ilha do Urubu.

De lá para cá, foram nove jogos, com seis derrotas e três empates, sendo 11 gols sofridos e apenas três marcados. No Maracanã, o incômodo tabu se alastra: o mais recente triunfo ocorreu no Brasileiro de 2015, dia 23 de agosto, quando Ederson e Guerrero - novamente - deram a distante vitória por 2 a 1.

SEQUÊNCIA INÉDITA NA MIRA

Além da tentativa de quebrar a escrita recente contra o São Paulo, o Flamengo quer aproveitar o embalo sob o comando de Renato Gaúcho (100% de aproveitamento após três jogos) para alcançar uma sequência inédita neste Brasileirão: a de três vitórias consecutivas (vem de triunfos contra Chapecoense e Bahia). O feito aproximaria time do G4, hoje distante por seis pontos.

Com 18 pontos e dois jogos atrasados, o Fla ocupa a sexta posição na tabela do Brasileiro.