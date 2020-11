Flamengo confirma lesão grave no ligamento do joelho de Thiago Maia

A péssima notícia que já era esperada pela torcida rubro-negra se tornou oficial nesta terça-feira. Após divulgar os relacionados para a partida contra o São Paulo, o Flamengo confirmou que o volante sofreu uma lesão ligamentar grave no joelho durante o jogo contra o Atlético-GO, no sábado.

Além disso, o Rubro-Negro anunciou que os departamentos médicos do clube e do Lille, dono do passe de Thiago Maia, estão debatendo a melhor forma de tratamento. Há a possibilidade do atleta passar por uma cirurgia no local.

Apesar de não definir um prazo de retorno, a expectativa da diretoria é que o atleta só volte a atuar na próxima temporada. Vale lembrar que Thiago Maia está emprestado pelo Lille ao Flamengo até o fim de junho de 2021.

Além de Thiago Maia, o Flamengo terá mais cinco desfalques por lesão para esta quarta-feira: Rodrigo Caio, Filipe Luís, Diego Ribas, Pedro e Gabigol.

+ Confira o chaveamento da Copa do Brasil

Pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. Como perdeu o jogo de ida por 2 a 1, o Rubro-Negro precisa vencer ao menos por um gol de diferença para levar aos pênaltis. Em caso de empate ou nova derrota, a vaga será do Tricolor paulista.