Fim da novela! Flamengo anuncia a renovação de contrato de Arrascaeta

Fim de novela. Após meses de negociações e conversas, sendo as duas últimas recentes decisivas, o Flamengo anunciou, nesta terça-feira, que chegou a um acordo para renovar o contrato de Arrascaeta até dezembro de 2026 - o anterior expiraria ao fim da temporada de 2023. O uruguaio, assim, enfim terá a valorização salarial pedida.

Havia um entrave em relação aos 25% dos direitos econômicos do atleta que pertenciam ao Defensor Sporting, do Uruguai, que pedia 5 milhões de euros para que os valores envolvidos entre todas as partes fossem alinhavados sem outras barreiras.

E ficou acordado que o Flamengo pagará à vista por 12,5% dos direitos dos uruguaios, com uma outra parte a ser paga de acordo com metas estabelecidas ao longo das próximas cinco temporadas de vínculo.

Desde janeiro de 2019 no Flamengo, Arrascaeta soma 135 partidas, 38 gols e 46 assistências, além dos seguintes títulos: uma Libertadores, dois Brasileiros, três Cariocas, duas Supercopas do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.