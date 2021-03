Família realiza sonho e torcedor conhece a Vila após 62 anos

A Vila Belmiro foi palco da realização de um sonho na última sexta-feira. O torcedor Hélio Ponciano da Silva, da cidade de Capivari, no interior de São Paulo, teve a chance de conhecer o estádio do time de coração justamente no dia do seu aniversário de 62 anos.

Os filhos, Samanta e André resolveram dar o "sonho" de presente para o pai, que enfrentou tantas dificuldades financeiras para criá-los e nunca sobrou dinheiro para conhecer a Vila.

Os dois começaram juntando dinheiro. Samanta, que cursa faculdade de jornalismo, inventou que tinha uma entrevista de emprego muito importante na Baixada Santista, e que a família precisava vir com ela até Santos. Quando chegou, seu Hélio não acreditava que, após 62 anos, estava conhecendo a Vila Belmiro.

“Eu sou santista por causa dele, herdei o amor pelo Santos, e o mínimo que eu poderia fazer por ele nunca ter nos deixado faltar nada mesmo em meio às dificuldades era realizar esse sonho”, disse Samanta.

A família trouxe um bolo e cantou parabéns, com o gramado da Alçapão ao fundo, levando o torcedor santista às lágrimas.

“Com a pandemia não sabemos quanto tempo temos pela frente, então queríamos muito homenagear ele de alguma forma”, completou André.