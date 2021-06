EXCLUSIVO: Mourão defende Copa América: 'Virou uma discussão política desproporcional'

Em entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, voltou a criticar a discussão acerca da realização da Copa América no Brasil, que está agendada para iniciar neste domingo (13).

“Eu achei essa discussão totalmente disfuncional. Temos “n” torneios sendo disputados no Brasil, temos Libertadores (da América), (Copa) Sul Americana, equipes de diversos países dos mais variados lugares da nossa América. Não é uma massa de gente, não tem público. Então eu acho que enveredou por uma discussão política totalmente desproporcional e disfuncional”, avalia.

Para ele, o tema deixou de ter discussão técnica e acabou recebendo conotação política. “Temos torneio de voleibol indoor, campeonato de ginástica e ninguém fala nada. Virou uma coisa política e lamentavelmente alguns jogadores e o próprio técnico resolveu enveredar nisso. Acho que cada um cumpre sua tarefa, essa é a realidade”, disse.

Na segunda-feira (07), ao conversar com jornalistas em Brasília, no Palácio do Planalto, Mourão usou o mesmo tom para defender a realização dos jogos e criticar a polêmica em volta do torneio. “Eu sou do tempo que jogador de futebol, quando era convocado para seleção brasileira, era considerado uma honra. O técnico não quer mais? Se não quer, o Cuiabá está precisando de um técnico, aí, não está? Então leva lá, sai, pede o boné. Acho que isso é uma discussão, neste momento, totalmente disfuncional”, comentou Mourão com jornalistas.

Exclusiva

A declaração de Mourão sobre a Copa América ocorreu já no final de entrevista exclusiva concedida pelo vice-presidente ao Grupo Liberal dentro do projeto Conexão Brasília. Mourão é também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal e abordou na entrevista os projetos, obras e ações que estão sendo desenvolvidas em conjunto com ministérios do Governo Federal e governos estaduais, entre eles o Pará. A entrevista na íntegra será publicada na edição deste domingo de O Liberal e o vídeo com a entrevista disponível em Oliberal.com.