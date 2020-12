Ex-lateral-direito de clube paraense morre em acidente de trânsito no Maranhão

Um acidente tirou a vida de um ex-jogador paraense na tarde desta quarta-feira (2). O ex-lateral direito do Independente Wender Santos Nunes, de 38 anos, morreu após um uma colisão entre uma moto e um carro, em São José Ribamar, na região metropolitana da capital maranhense, São Luís.

Entre 2004 e 2012, Wender se dedicou ao futebol, tendo atuado em 2011 com a camisa do Independente de Tucuruí. Aliás, o jogador esteve no elenco campeão paraense do Gali Elétrico, mas saiu antes da conquista.

Em sua carreira, o ex-lateral também teve passagens por clubes do Maranhão: Sampaio Corrêa, Maranhão Atlético Clube e Santa Quitéria.