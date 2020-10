Ex-jogador do Arsenal se arrepende de transferência para o Barcelona

Alexander Hleb, ex-jogador do Arsenal e Barcelona, revelou que não entende até hoje o motivo de sua saída dos Gunners para os culés. Em conversa com o podcast “In Lockdown”, o bielorusso afirmou que era feliz na Inglaterra e lembra que chorou quando estava se despedindo do técnico Arsene Wenger.

- Não entendo o que aconteceu ou o motivo de ter tomado essa decisão. O Barcelona era a melhor equipe do mundo, mas eu era feliz no Arsenal. Não entendo minha saída. Chorei quando falei com Wenger. Conversamos durante as férias, ele disse que me queria, que eu era importante. Não sabia o que fazer nesse momento.

O meio-campista não teve sucesso no clube catalão e nem os mesmos minutos que tinha na Inglaterra, mas afirmou que a culpa foi totalmente sua.

- O Barcelona é um time fantástico. Ganhei títulos, mas não joguei tanto como no Arsenal. Aconteceram muitas coisas na minha vida privada e comecei no Barça estando muito nervoso. Não é que Guardiola não confiava em mim, foi meu erro. Quando se é feliz em uma equipe, deve-se permanecer.

Atualmente com 39 anos, Hleb foi contratado pelo Arsenal em 2005 onde permaneceu na equipe até 2008. No Barcelona, o ex-jogador só atuou por uma temporada e posteriormente foi emprestado para Stuttgart, Birmingham e Wolfsburg até o final de seu contrato.