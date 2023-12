Ex-jogador da Argentina é hospitalizado após ser esfaqueado por familiar, diz portal

O ex-jogador da Seleção Argentina Ezequiel Lavezzi encontra-se hospitalizado na cidade de Maldonado, no Uruguai, após ser ferido durante uma discussão com um familiar. As informações são do portal El Observador.

O incidente ocorreu durante uma festa na qual o ex-jogador, segundo a polícia local, foi esfaqueado em meio à uma discussão, por volta das 5h da manhã desta quarta-feira (20).

Conforme relatos do portal, a discussão entre Lavezzi e o familiar teria sido motivada por questões financeiras. No entanto, o jornal argentino Tyc Sports apresenta uma versão alternativa, alegando que a família do ex-atacante sustenta que ele se feriu ao cair de uma escada, enquanto tentava trocar uma lâmpada.

Até o momento, nenhuma das versões foi oficialmente confirmada pela polícia, que foi acionada e está conduzindo a investigação do incidente.

Lavezzi deu entrada no hospital acompanhado de sua esposa, apresentando ferimentos no abdômen e uma fratura na clavícula. Apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável.

O ex-jogador está sendo monitorado de perto pela equipe médica, enquanto as circunstâncias que envolvem o incidente são apuradas pelas autoridades locais.