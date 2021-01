Ex-dupla Re-Pa, zagueiro reforça clube do interior para o Campeonato Paraense

Revelado pelo Remo, o zagueiro paraense Yan, que defendeu o Paysandu em 2020, é o novo reforço do Paragominas para o Campeonato Paraense deste ano. Esta será a quarta passagem do jogador de 26 anos pelo PFC. Na última edição do Parazão, Yan atuou em 10 jogos com a camisa do Jacaré.

Formado nas categorias de base do Remo, Yan estreou no time profissional do Leão em 2013 e logo no clássico Re-Pa. Inicialmente, o zagueiro foi contratado pelo Paysandu para disputar o Brasileirão de Aspirantes, pelo sub-23. Porém, depois recebeu oportunidades no elenco principal na Série C do Campeonato Brasileiro. O jogador jogou na vitória de 3 a 0 sobre o Imperatriz e no 0 a 0 contra o seu ex-clube, o Remo.