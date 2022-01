Ex-Corinthians, novo goleiro do Independente relembra convívio com Tite e Ronaldo Fenômeno

"Vim aqui pra fazer história novamente". É com essa motivação que o goleiro Gauther Martins, de 29 anos, chegou ao Independente de Tucuruí para a disputa do Campeonato Paraense de 2022. Contratado como um dos destaques para a próxima temporada, o arqueiro tem rodagem por gigantes do futebol brasileiro - como Santos e Corinthians - e passagem pelo futebol europeu. Além de experiência, Gauther traz ao Galo Elétrico o convívio com grandes técnicos e jogadores, como Tite, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Adriano.

Em meio à pré-temporada e a expectativa para a estreia no Parazão, Gauther conversou com a equipe de O Liberal e falou sobre os planos do Independente no campeonato. O jogador também explicou os fatores que o fizeram sair da Europa e vir para o interior do Pará, além de relembrar histórias do tempo em que jogou no Corinthians.

Goleiro cruzou o Atlântico para chegar ao Pará

Gauther defendia o Nacional, de Portugal (Arquivo pessoal)

Conhecido por defender várias equipes do interior de São Paulo, em 2018 Gauther aceitou um novo desafio: atuar no futebol português. O jogador defendeu por quase três temporadas pelo Nacional da Ilha da Madeira e conheceu uma nova forma de jogar futebol.

Apesar dos anos positivos em Portugual, Gauther conta que a pandemia interrompeu a sequência de trabalho, exigindo com que ele voltasse ao Brasil. No meio dessa transição, surge o Independente, clube que ele avalia ter "sinceridade" no trabalho.

"Os clubes acabaram fechando. Por conta disso, não consegui bons números na temporada e tive que voltar ao Brasil. A minha esposa, que também é jogadora de futebol, estava no Marítimo, também de Portugal, e fechou com a Ferroviária, de São Paulo. Voltei pra cá com ela e fiquei de olho em oportunidades do mercado. Nesse momento ocorreu o contato com um treinador amigo meu, que me propôs o Independente, clube que está numa crescente", disse.

'Extraordinário': Gauther avalia passagem pelo Corinthians

Gauther diz que ambos foram referências enquanto esteve no Corinthians (Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians)

Antes de ir para a Europa e rodar por clubes do interior de São Paulo, Gauther teve o que, talvez, tenha sido a maior experiência na carreira: uma passagem pelo profissional do Corinthians. Revelado na base do Timão, o goleiro treinou no clube por três temporadas e contou histórias sobre o Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos e Adriano no Timão.

"Eu peguei o Ronaldo no fim da passagem. Tive o prazer treinar algumas vezes com ele. Pra mim foi uma das maiores experiências da vida ver, no mesmo vestiário que eu, pessoas como o Ronaldo, Roberto Carlos, Adriano. A primeira vez que ouvi a voz dele no vestiário, cumprimentando as pessoas, eu fiquei arrepiado. O cara é um ícone do futebol mundial", explicou.

Gauther também fala sobre a experiência de ser treinado por Tite, no Corinthians. O jogador avalia o contato com o atual técnico da Seleção Brasileira como algo "extraordinário". Ele diz que o treinador tem espaço para crescer no cenário mundial depois da seleção.

"Pra mim foi uma das maiores experiências da minha vida. Você conhecer o Tite é incrível. Trabalhar com ele, o Cléber Xavier, o Carille, é uma experiência extraordinária. O Tite é um cara que, independente do escalão do atleta, seja do titular ao último reserva, ele tratava todos iguais. É um cara que vai chegar em lugares maiores, ele trabalha demais, estuda demais. Tem uma inteligência no futebol fora do comum", avaliou.

Goleiro planeja temporada histórica no Galo Elétrico

Independente campeão paraense de 2011 (Marcelo Seabra / Arquivo O Liberal)

A passagem de Gauther no Independente pode ser curta - o arqueiro tem contrato até o fim do estadual - mas promete ser histórica. Pelo menos é o que afirma o jogador. O goleiro diz que quer repetir o feito do Galo Elétrico de 2011 e conquistar mais um título estadual. Segundo ele, a dedicação do grupo é condizente com a de uma equipe campeã.

"Pode ter certeza que estamos trabalhando muito forte pra competição. Nosso maior objetivo é ser campeão. Sabemos da situação dos grandes da capital, mas não podemos nos conformar com isso. Temos a vontade e o querer de chegar até a final. A comissão tem feito a gente se dedicar muito. Estamos muito concentrados pra fazer história novamente", finaliza Gauther.

