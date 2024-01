Ex-Botafogo e Atlético-MG, paraense Jobson é apresentado como reforço do Rio Branco-AC

O Rio Branco-AC anunciou a contratação do atacante paraense Jobson, de 35 anos. O jogador desembarcou em Rio Branco no último sábado (30) e realizou seu primeiro treino junto ao restante do elenco nesta segunda-feira (1º).

Em um vídeo divulgado no perfil oficial do Rio Branco-AC no Instagram, Jobson fez sua primeira declaração vestindo a camisa do Estrelão, expressando seus desejos para o ano novo e manifestando a esperança de "conquistar títulos" para a equipe e seus torcedores.

"Fala galera do Estrelão, aqui é o Jobson. Tô passando aqui pra desejar um feliz ano novo pra todo mundo. Que 2024 seja uma temporada maravilhosa pra todos nós que chegamos agora, que a gente venha conquistar títulos pra vocês e dar alegria pra vocês", afirmou o atacante.

De acordo com a assessoria de comunicação do Rio Branco-AC, Jobson passará por treinos específicos durante a pré-temporada. Sua contratação é considerada a principal do Alvirrubro para o ano de 2024.

O atacante, conhecido por uma carreira marcada por polêmicas, foi titular na maioria dos jogos em 2023, atuando pelo Capixaba-ES e Rio Branco-PR.

O Estrelão encontra-se na segunda semana de preparação para a temporada. O time acreano terá um calendário movimentado em 2024, com participação garantida na Copa do Brasil, Copa Verde, Brasileiro da Série D e Campeonato Acreano, que tem início marcado para o dia 17 de fevereiro.

O Alvirrubro está no grupo A do Campeonato Acreano, ao lado de Andirá, Adesg, Atlético-AC, Independência e Vasco-AC. A estreia está agendada para o dia 20 de fevereiro, às 18h (horário do Acre), contra o Atlético-AC, no estádio Florestão, na capital.