Ex-banheira do Gugu Luiza Ambiel diz que negou cantada de Neymar: 'Não aguenta o tranco'

A modelo Luiza Ambiel, de 48 anos, que ficou famosa nos anos 1990 por participar da 'Banheira do Gugu', quadro muito famoso do apresentador Gugu Liberato, afirmou em entrevista ao canal do influencer Matheus Mazzafera, no 'Youtube' que já recusou uma cantada de Neymar no passado. Luiza justificou que o jogador era 'novinho' e não 'aguentaria' um tranco dela.

- Eu estava na (TV) Gazeta e ele foi num troféu (evento de premiação). Me abraçou, até me deu uma cantadinha, mas, na época ele era muito novo - lembrou a modelo que participou recentemente do reality 'A Fazenda 12', da 'RecorTV'.

- Se eu der um tranco em você, você não aguenta - disse, repetindo a resposta que ela diz ter dado à Neymar, sem citar a época que aconteceu o evento.

Perguntada pelo entrevistador se ficaria com ele hoje, ela respondeu:

Não sei, hoje ele tá fortinho? Então... -disse.