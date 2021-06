Eurocopa e NBA; saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda-feira

A segunda-feira (14) será agitada por diversas modalidades esportivas ao longo do mundo. No futebol internacional, Espanha e Suécia se enfrentam pela Eurocopa, às 16h (horário de Brasília), com transmissão dos canais SporTV.

A Euro começou! Veja os participantes e os grupos do torneio internacional

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

10h - Escócia x República Tcheca Euro 2020 Onde assistir: SporTV

11h - China x Itália Liga das Nações de Volei FemininoOnde assistir: SporTV 2

13h - Polônia x Eslováquia Euro 2020Onde assistir: SporTV

14h30 - Brasil x Tailândia Liga das Nações de Volei FemininoOnde assistir: SporTV 2

16h - Espanha x Suécia Euro 2020 Onde assistir: SporTV

16h - Brasil x Canadá Amistoso Internacional Feminino Onde assistir: Globo

16h30 - Estados Unidos x TurquiaLiga das Nações de Volei FemininoOnde assistir: SporTV 2

18h - Argentina x Chile Copa América Onde assistir: ESPN Brasil

20h - Ferroviário x Santa Cruz Brasileirão Série C Onde assistir: DAZN

20h30 - Atlanta Hawks x Philadelphia 76ers NBAOnde assistir: SporTV 2

21h - Paraguai x Bolívia Copa AméricaOnde assistir: Fox Sports

23h – Los Angeles Clippers x Utah JazzNBAOnde assistir: SporTV 2