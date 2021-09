VÍDEO: Com estreia decisiva, MC Livinho entra no fim, sofre pênalti e ajuda São Caetano a empatar

A música parece não ser o único talento especial de MC Livinho. Estreando no futebol profissional aos 26 anos, o cantor foi fundamental no empate por 1 a 1 entre São Caetano e Portuguesa, em jogo válido pela segunda rodada da Copa Paulista.

Longe dos palcos, Livinho realizou, por 15 minutos, o sonho de ser jogador. E se depender da atuação de hoje, poderá ganhar novas chances em breve. Iniciando a partida no banco de reservas, o músico entrou aos 34 minutos do segundo tempo, quando o São Caetano perdia por 1 a 0. Foi o suficiente para, oito minutos depois, ser derrubado na área. Na cobrança da penalidade, Marcelinho empatou o jogo para o São Caetano.

Assista

Nos acréscimos, quase o primeiro gol. MC Livinho recebeu um cruzamento e desviou para a meta da Portuguesa. Depois da grande confusão na área, o árbitro encerrou a partida.

O empate marcou a estreia do São Caetano na competição regional, que é a chance do clube do ABC paulista ter calendário nacional na próxima temporada. O campeão da Copa Paulista pode escolher entre uma vaga na Copa do Brasil de 2022 ou na Série D do Brasileiro.