Estreia de Paulo Sousa e reforços: Flamengo inicia semana crucial de olho na Supercopa do Brasil

Fabio Matias já passou o bastão para Paulo Sousa, que estreará sob o comando do Flamengo nesta quarta-feira, contra o Boavista, antecipando o planejamento inicial. Após folgar no último domingo, o grupo principal se reapresenta às 8h desta segunda a fim de concretizar a primeira formação do time, visando afinar a engrenagem até a prioridade neste início de temporada: a Supercopa do Brasil.

Até o jogo contra o Atlético-MG, agendado para o dia 20 de fevereiro, o Flamengo realizará cinco jogos pelo Estadual: contra Boavista (2), Fluminense (6), Audax (9), Nova Iguaçu (12) e Madureira (16). E Paulo Sousa, inclusive, deve testar uma composição com três zagueiros até o Fla-Flu.

No clássico, aliás, o Fla não deve contar com o quarteto selecionável (Isla, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gabigol). As opções de Sousa estão escassas, principalmente pelas recentes saídas de Kenedy e Michael.

E esta semana também será crucial por conta das possíveis reposições. Marcos Braz e Bruno Spindel, vice-presidente de futebol e diretor executivo da pasta, respectivamente, irão à Europa por mais contratações - a única até aqui é a de Marinho.

O Flamengo intensificará a busca por novos jogadores a partir desta terça-feira (1º de fevereiro), dia seguinte ao encerramento da janela internacional de transferência das principais ligas da Europa. Everton Cebolinha é um nome dos que estão no radar do clube.

Flamengo e Boavista se enfrentam às 18h desta quarta-feira. O duelo será realizado no Estádio Raulino de Oliveira.