Estádio do Maracanã terá 10% da capacidade para final da Libertadores

O Governo do Estado do Rio de Janeiro liberou 10% da capacidade do estádio do Maracanã para a final da Libertadores, por meio de um decreto. A partida entre Palmeiras e Santos ocorre no próximo dia 30 de janeiro, às 17h. As informações são do portal O Dia.

Entretanto, o grande público não estará presente. As pessoas que estarão no estádio são da organização, segurança e realização, bem como pessoas ligadas a patrocinadores do eventos e dos clubes. Dessa forma, as equipes paulistas receberam 150 convites cada.