Esquema de manipulação de jogos do Brasileirão revela ameaças a jogador com arma de fogo; imagens

No último domingo (14), o programa Fantástico, da TV Globo, exibiu imagens que evidenciam ameaças no esquema de manipulação de resultados do Brasileirão, investigado pela Operação Penalidade Máxima II. Nas cenas, o zagueiro Eduardo Bauermann, do Santos, é ameaçado com uma arma por Romário do Santos, um dos aliciadores e sócio de Bruno Lopez, suposto líder da quadrilha.

Romário dos Santos mostra arma para Eduardo Bauermann, zagueiro do Santos (Reprodução/TV Globo)

No diálogo capturado, Romário diz:

"Fala pra ele aqui, fio, ó. Essa (bala) aqui é pra você, viu, seu condenado. Essa aqui é pra sua irmã, pra sua mãe. Aqui com nós é só assim, bebê. Venha!".

VEJA MAIS

Segundo as investigações do Ministério Público de Goiás (MPGO), o zagueiro Bauermann estava envolvido em duas apostas: a primeira, esperava-se que o jogador do Santos recebesse um cartão amarelo no confronto contra o Avaí, pelo qual receberia R$ 50 mil.

Na tentativa de compensar, Bauermann deveria ser expulso no jogo seguinte, mas recebeu o cartão vermelho somente após o término da partida, o que não é considerado pelas casas de apostas.

Por não cumprir o acordo e não fornecer o resultado esperado, Bauermann deixou a quadrilha enfurecida, resultando em ameaças que incluíram o uso de uma arma.