Espanha x Andorra: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo amistoso de hoje (05/06)

Espanha x Andorra disputam hoje, quarta-feira (05/06), um jogo amistoso. A partida começará às 16h30 (horário de Brasília), no Estadio Cívitas Nuevo Vivero, em Badajoz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Espanha x Andorra ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela SporTV, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ao longo desse ano, Espanha já passou por derrota de 1 a 0 para Colômbia e empate de 3 a 3 com o Brasil. Em 2023, a equipe acumulou 9 vitórias e 1 derrota.

Andorra soma empate de 1 a 1 com África do Sul e derrota de 1 a 0 para Bolívia em 2024. No ano passado, o time somou 1 vitória, 2 empates e 7 derrotas.

Espanha x Andorra: prováveis escalações

Espanha: Unai Simón; Dani Carvajal, Aymeric Laporte, Robin Le Normand e Marc Cucurella; Rodri, Dani Olmo e Fabián Ruiz. Lamine Yamal, Nico Williams e Álvaro Morata. Técnico: Luis De La Fuente.

Andorra: Josep Gómes; Max Llovera, Eric De Pablos e Joel Guillén; Marc García, João Teixeira, Joan Cervós e Marc Pujol; Aarón Sánchez, Izan Fernández e San Nicolás. Técnico: Koldo Álvarez.

FICHA TÉCNICA

Espanha x Andorra

Amistoso Internacional

Local: Estadio Cívitas Nuevo Vivero, em Badajoz, Espanha

Data/Horário: 05 de junho de 2024, 16h30