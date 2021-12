Esmac planeja contratações de fora do estado para Super Copa do Brasil

Na última segunda-feira (6), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou os clubes que disputarão a Super Copa do Brasil em 2022. Única representante da região Norte, a Esmac estará na competição que começará em fevereiro de 2022 e terá, ao todo, oito equipes.

O treinador da Esmac, Mercy Nunes, falou com exclusividade com a reportagem de O Liberal sobre a expectativa para mais uma competição nacional.

“Teremos uma reunião hoje [quinta-feira, 9] para discutir o suporte financeiro com o nosso mantenedor e com dois patrocinadores, para a contratação de algumas atletas que já estão apalavrados conosco visando a Super Copa do Brasil. São três atletas do Kindermann (SC), outras do Aliança (GO) e do Real Ariquemes (RO). Temos vários currículos que estão sendo enviados para nós e estamos avaliando para que possamos contratar para nos reforçar", adiantou.

Após o Campeonato Paraense, a equipe de Ananindeua volta a treinar no dia 5 de janeiro, visando a competição nacional. O planejamento do clube ainda está sendo montado e há a expectativa de brigar pelo título.