Esmac perde para o RB Bragantino-SP e cai na semifinal da Série A2 do Brasileiro

A Esmac está fora da final da Série A2 do Brasileiro Feminino. O time paraense perdeu por 2 a 0 para o Red Bull Bragantino-SP no jogo de volta da semifinal e não avançou para a decisão. A participação no torneio, no entanto, foi vitoriosa, já que a equipe de Ananindeua já havia garantido o acesso à primeira divisão de 2022.

Depois do empate em 1 a 1 no jogo de ida, na Curuzu, em Belém, na semana passada, o confronto deste domingo (22) foi realizado em Jarinu, no interior de São Paulo. O campo pertence ao centro de treinamento do Red Bull no Brasil.

Classificado, o clube de Bragança Paulista vai encarar o Atlético-MG na disputa pelo título. O Galo eliminou o Cresspom, do Distrito Federal, na outra semifinal. As partidas estão previstas para os dias 29 de agosto e 5 de setembro.

O jogo

Bragantino e Esmac dividiram bem as rédeas do jogo e alteraram o controle. O clima, desta vez, não foi fator determinante para o desempenho das equipes e mostrou que o equílibrio, de fato, era grande entre os times adversários.

Jogando em casa, o RB Bragantino começou melhor. O clube paulista rondava a área adversária, mas perigo, real, pouco produziu. A goleira paraense Musa chegou a fazer duas defesas tranquilas em finalizações fracas. Aos poucos o time de Ananindeua foi ganhando espaço e posse de bola, deixando o duelo acirrado na faixa central do campo.

Aposta pelo alto

Com dificuldade de penetrar na área do Red Bull, a Esmac teve que recorrer às bolas alçadas. Qualquer falta no campo bragantino era uma oportunidade da lateral-direita Anne mandar na área adversária. Já nos acréscimos, a camisa 2 da Esmac arriscou cobrança direta ao gol, mas não acertou o alvo.

Primeiro gol

O time do interior de São Paulo voltou do intervalo mais ligado e abriu o placar após falha generalizada da defesa da Esmac aos 5. Em rápida cobrança de lateral pela direita, Taiane cruzou, a zaga paraense ficou só olhando a bola chegar em Ariel, que ajeitou para Raquel chegar batendo. A bola desviou em uma jogadora auriazul, enganou Musa e dormiu no fundo das redes: 1 a 0.

O gol acendeu o Bragantino, que seguiu pressionando. Ariel poderia ter logo ampliado aos 7, quando invadiu a área com liberdade, mas tropeçou na bola e não conseguiu finalizar.

Pouca criatividade

Passados os 15 primeiros minutos da etapa final, a Esmac voltou a ganhar território, mas o Red Bull continuava sendo perigoso nos contra-ataques em velocidade, pegando a defesa adversária desarrumada.

Numa das poucas chegadas da Esmac, Lora Capanema conseguiu finalizar da entrada da área, aos 20, mas a bola ficou na zaga. Mas faltava criatividade de repertório.

No desespero em se lançar para frente, a Esmac deixava espaços atrás. Assim, Milena ampliou aos 33 com um belo gol. Ele recebeu na área e bateu colocado, cobrindo Musa, que se jogou e não alcançou a bola: 2 a 0.

Com a boa vantagem no placar, o Bragantino passou a administrar o jogo até o apito final, confirmando a vaga na grande decisão da Série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino contra o Atlético-MG.