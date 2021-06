Esmac enfrenta o Aliança-GO nas oitavas de final do Brasileiro Feminino A2

A Esmac, primeira colocada no grupo A, vai enfrentar o Aliança, de Goiás, nas oitavas de final do Campeonato Brasileiro Feminino A2. O time goiano, na fase de classificação, foi terceiro colocado no grupo E com 9 pontos – três vitórias e duas derrotas. Marcou 8 gols, sofreu 11.

O primeiro jogo será no dia 27 em Goiânia, já o segundo, em Belém, dia 4 de julho.

As quatro equipes semifinalistas sobem para a elite do futebol feminino em 2022. A Esmac, mesmo que não chegue a semifinal, está com sua vaga garantida na A2 do próximo ano.

No sorteio da CBF os confrontos das oitavas de final do campeonato ficaram assim:

Real Ariquemes-RO x Fluminense

Red Bull Bragantino x JC-AM

Athletico-PR x UDA-AL

Vasco x América-MG

Atlético-MG x Iranduba-AM

Ceará x Botafogo-PB

Fortaleza x Cresspom-DF