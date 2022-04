Esmac encara Cresspom em busca da segunda vitória no Brasileiro A1; saiba mais

Depois de conseguir a primeira vitória em quatro jogos pelo Campeonato Brasileiro Série A1 Feminino, o time da Esmac volta a campo, disposto a cultivar uma boa sequência de jogos que o tiraram da lanterna e zona de rebaixamento, após vencer o São José, na rodada anterior. Desta vez, o duelo será contra o Cresspom, que também vem de vitória, contando com o apoio da torcida. A partida começa a partir das 15h30.

O triunfo da Esmac na rodada anterior é resultado de uma reformulação significativa na sua comissão técnica. De uma vez só, foram trocados o técnico e o preparador físico. Hoje, sob o comando de Breno Cunha, o time de Ananindeua parece estar melhor organizado, fato que foi comprovado na partida contra o São José. A jogada do gol nasceu em um arranque individual que adentrou a grande área e foi parado com falta.

A expectativa é de que o time não sofra grandes mudanças, incluindo a permanência da meia Caixeta, autora do gol. A esperança do Cresspom está nos pés de Keké, autora do gol que deu a vitória sobre o Red Bull Bragantino, na quarta rodada. Os dois times estão em situações próximas na tabela do brasileirão. Enquanto a Esmac ocupa o 12º lugar, com três pontos, o Cresspom está um pouco mais acima, com quatro pontos na nona posição.

Na próxima rodada, a Esmac vai até o Rio Grande do Sul, onde enfrenta o Grêmio, às 16 horas de sábado, enquanto o Cresspom enfrenta o Santos, na casa do adversário, a partir das 11 horas de domingo.