Eric Garcia decide esperar por proposta do Barcelona

O zagueiro Eric Garcia está disposto a esperar uma proposta do Barcelona para voltar a jogar na Catalunha, segundo o “Mundo Deportivo”. Embora a sua contratação nesta janela de transferências de janeiro seja uma incógnita, o espanhol não considera outras opções, como Arsenal e Paris Saint-Germain, para a próxima temporada.

O técnico Ronald Koeman pediu a Carles Tusquets, presidente interino do Barça, que fosse realizada a contratação do defensor. No entanto, o mandatário precisa que haja um consenso entre os três candidatos à presidência do clube para agir. Caso não tenha um acordo, o jovem de 20 anos terá que esperar a eleição no dia sete de março para que sua saída de Manchester seja agilizada.

> Veja a tabela da La LigaGarcia tem contrato com o City até o fim da temporada e rechaçou diversas propostas de renovação. Caso tenha uma reviravolta na história, o espanhol pode ser anunciado até segunda-feira, mas os culés teriam que pagar um valor aos ingleses. Caso a equipe decida esperar, o defensor chega sem custos ao Barcelona.