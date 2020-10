Equipe feminina do Remo vence de goleada no Campeonato Paraense

Abrindo a última rodada da fase classificatória, a equipe feminina do Remo recebeu o Tiradentes no Baenão, na tarde desta quarta-feira (21) com direito a muita chuva.

A equipe azulina venceu pelo placar de 8 a 0, com gols de Suame (4), Fabi (3) e Amanda.

O técnico Vitro Braga usou uma equipe mesclada com titulares e reservas. "Aproveitamos o jogo de hoje, para que eu conseguisse vê algumas atletas que ainda não haviam jogado, para que elas sintam o clima do jogo. As outras atletas que vinham sendo titulares, ficaram no banco, deram aquele suporte do lado de fora", disse.

A equipe já está classificada para a próxima fase da competição e aguarda seu adversário.

A rodada termina nesta quinta-feira (22), com seguintes jogos:

Paysandu x União Paraense

Castelos dos Sonhos x Cabanos

Esmac x Real União

Todos os jogos serão realizados às 15h, no CEJU, em Belém.