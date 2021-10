Entre Flamengo e Palmeiras, Cicinho não tem dúvidas sobre o campeão da Libertadores

Há quase um mês antes da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras, no Uruguai, o comentarista Cicinho não hesitou quando questionado sobre quem será o campeão da principal competição sul-americana. No programa 'Arena SBT' de ontem, o ex-jogador do São Paulo cravou que o Flamengo é 'favoritaço' a ser tricampeão da Libertadores

"Flamengo vai passar o carro em cima do Palmeiras. É 'favoritaço'. O Palmeiras tem um ótimo time, mas o Flamengo... E outra, para chegar no Mundial, e jogar de igual para igual contra europeu, só o time do Flamengo. Se não, o Palmeiras vai lá para passear de novo", disse Cicinho, no SBT.

Quem também opinou sobre o campeão da Libertadores foi o Craque Neto, apresentador do 'Os Donos da Bola', da Band. No programa, o ex-jogador e ídolo do Corinthians cravou que o Palmeiras será novamente o dono da América.

"Vou falar agora aqui: o Palmeiras ganha a Libertadores. Pode colocar aí e pode repercutir em tudo", cravou Craque Neto.

"O Flamengo não vai ganhar do Palmeiras. Escuta o que eu estou falando. Pelo que estou vendo do Flamengo, pessoal querendo derrubar o Renato, a imprensa… Dá Palmeiras. Mudei minha opinião. Antes eu achava que dava Flamengo", completou.