Em Maracanã cheio, Flamengo vence o Ceará e adia título do Atlético-MG

Dias depois de perder a final da Libertadores, o Flamengo voltou a campo nesta terça, no Maracanã, e recebeu o apoio de mais de 40 mil rubro-negros, que empurraram a equipe desde o apito inicial e foram os protagonistas da vitória por 2 a 1, pela 36ª rodada do Brasileirão. O resultado evitou a confirmação do título nacional do Atlético-MG nesta noite. As chances do Flamengo ainda são apenas matemáticas. A diferença é de oito pontos restando nove em disputa.

A resposta dada pela Nação foi de apoio aos jogadores, inclusive a Andreas Pereira, que falhou no gol que deu o título da Libertadores ao Palmeiras, mas também houve vaias a determinados jogadores. Além disso, também houve protestos direcionados a Renato Gaúcho - demitido na segunda - e ao presidente Rodolfo Landim, que ainda não se pronunciou após a derrota.

Por outro lado, a derrota no Maracanã manteve o Ceará fora da zona de classificação para a Libertadores da próxima temporada. O Vozão tem 49 pontos e, no domingo, recebe o América-MG, no Castelão. Já o Flamengo, na segunda, visita o Sport na Ilha do Retiro.

UM FLAMENGO DIFERENTE NO PRIMEIRO TEMPO

Sob o comando do auxiliar Maurício Souza, o Flamengo já apresentou algumas mudanças em relação ao trabalho de Renato Gaúcho. As perseguições individuais, por exemplo, acabaram, com a equipe marcando por zona.

O que não mudou foi a boa fase de Gabigol, que, aproveitando o erro de Fabinho na saída de bola, desarmado por Diego, abriu o placar logo aos dois minutos. A comemoração foi nos braços da torcida. Os problemas físicos também não. Diego Alves foi substituído aos 26 minutos e Léo Pereira não voltou do intervalo, e os dois serão reavaliados pelo Flamengo nesta quarta.

Sem Vina, lesionado, Tiago Nunes montou um Ceará para contra-atacar no Maracanã, e o gol no início dificultou a missão. Foram poucas as oportunidades para Mondoza e Yoni González usarem as respectivas velocidades.Na verdade, chance real foi apenas uma, em desarme de Kelvyn em Thiago Maia. O meia do Ceará acionou Mendoza, que, dentro da área, acertou o lado de fora da rede.

O Flamengo ainda marcaria um golaço com Bruno Henrique antes do intervalo, mas a posição de impedimento foi marcado. Com Matheuzinho, Andreas e Gabi, o time saiu tocando de área à área, de pé em pé, até chegar ao camisa 27.

VOZÃO REAGE, MAS MATHEUZINHO GARANTE A VITÓRIA!

A segunda etapa seguiu no mesmo ritmo. Os times dividiram a posse de bola, mas, apesar de certa intensidade, a partida se arrastou até os 25 minutos sem oportunidades de gols. Assim, Maurício Souza foi o primeiro a mexer no time, colocando Michael e Arrascaeta nos lugares dos meias Diego e Everton Ribeiro.

A resposta de Tiago Nunes foi com as entradas de Jorginho e Rick - e o técnico do Vozão foi mais feliz. Cinco minutos depois de ser acionado, Rick fez a diferença. Fez a jogada pelo meio de campo e tocou para Yoni González, que girou em cima de Gustavo Henrique e finalizou. No rebote de Hugo, Rick só empurrou para o fundo da rede: tudo igual no Maracanã aos 25 minutos.

O gol deu nova cara ao jogo, começando pelo Flamengo, que logo teve a chance com Gabi, mas João Ricardo fez mais uma boa intervenção. Na sequência, Michael fez jogada característica pela esquerda e cruzou. O Bruno Henrique tentou dominar, mas a bola se ofereceu a Matheuzinho, que encheu o pé: finalização cruzada, com "raiva", e garantiu a vitória do Rubro-Negro. Um desfecho justo pelo o que os times apresentaram e pelo que jogou o lateral.