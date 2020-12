Em jogo truncado, Grêmio empata com o São Paulo e está na final da Copa do Brasil

O Grêmio empatou sem gols com o São Paulo, no Estádio do Morumbi, pelo jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor Gaúcho está classificado para a final da competição e vai disputar o título contra o Palmeiras. O jogo de ida está marcado para três de fevereiro, enquanto a volta será dia 10.

As duas equipes voltam a campo pela 28ª rodada do Brasileirão. O São Paulo enfrenta o Red Bull Bragantino, às 21h30, na próxima quarta-feira (06), em Bragança Paulista, enquanto o Grêmio encara o Bahia, no mesmo dia, às 20h30, em Porto Alegre.

VEJA A TABELA DA COPA DO BRASIL

GRÊMIO ACERTA A TRAVE E DIEGO SOUZA QUASE MARCA DE BICICLETAO jogo começou truncado, com as duas equipes buscando a marcação forte. Até que aos nove minutos, após escanteio cobrado, Rodrigues ajeitou e Kannemann cabeceou para fora. Um minuto depois, foi a vez de Diego Souza ajeitar e Victor Ferraz, livre na entrada da pequena área, chutar na trave. A zaga do São Paulo afastou o perigo na sequência.

Aos 18 minutos, quase Diego Souza marca um golaço. Daniel Alves saiu jogando errado, a bola bateu em Pepê e subiu. O camisa 29 gremista arriscou a bicicleta e chutou para fora, levando perigo a Tiago Volpi.

SÃO PAULO MELHORA E ASSUSTA O GRÊMIOPassado os sustos iniciais, o São Paulo conseguiu realizar algumas jogadas ofensivas. Com 21 minutos, Igor Gomes bateu de fora da área, mas Vanderlei encaixou sem problemas. Aos 25, Tchê Tchê disputou bola com Rodrigues, ia sair na cara do gol, mas a bola bateu na mão do meia são-paulino.

Três minutos depois, a principal chance do São Paulo na primeira etapa. Após triangulação de Sara, Juanfran e Tchê Tchê, o camisa 21 do Tricolor recebeu na entrada da área, ajeitou e bateu buscando o ângulo, mas chutou para fora. Já aos 32, Bruno Alves cabeceou, mas sem direção.

Grêmio segurou o empate em SP (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

PEPÊ QUASE MARCA ANTES DO INTERVALOMesmo com as chances criadas, o jogo ainda estava bastante equilibrado. Antes do intervalo, quem teve a chance de marcar foi o Grêmio. Pepê recebeu boa bola em profundidade pela esquerda, saiu no mano a mano com Luan, puxou para dentro e mandou o chute buscando o canto de Volpi, mas a bola foi para fora.

Com isso, as equipes foram para o intervalo empatadas e mostrando um futebol equilibrado, mas sem grande domínio de ambos os lados.

SEGUNDO TEMPO COMEÇA DA MESMA MANEIRA​Na volta do intervalo, as duas equipes continuaram com as mesmas propostas: o São Paulo com mais posse de bola, mas sem conseguir agredir o Grêmio, enquanto os gaúchos buscavam a velocidade de Pepê e Alisson. As duas equipes chegaram em contra-ataques.

Aos oito minutos, Diego Souza abriu bem com Pepê, que fez a ultrapassagem em velocidade, mas recuou por falta de opções de passe. Com 12 minutos, Gabriel Sara roubou de Matheus Henrique e abriu para Brenner, que perdeu a passada e ganhou escanteio. Na cobrança, Léo tentou a finalização, mas mandou por cima da meta.

TRICOLOR ESBARRA NA MARCAÇÃO GREMISTA, QUE ADMINISTRAVendo o seu time precisando marcar dois gols, o técnico Fernando Diniz colocou Vitor Bueno e Toró nas vagas de Léo e Luan. No entanto, as alterações não surtiram o efeito esperado e o Grêmio ainda conseguia marcar bem o ataque do Tricolor e não levava sustos.

O São Paulo até tinha bastante posse de bola, mas esbarrava no passe decisivo para quebrar a forte marcação da equipe de Renato Gaúcho, que dava a bola para o Tricolor e tentava sair em velocidade. Aos 32, Brenner cabeceou, mas a bola bateu em Kannemann e foi para escanteio.

SÃO PAULO TENTA ÚLTIMA PRESSÃOPrecisando marcar desesperadamente, o Tricolor tentou no abafa marcar o tento que o manteria vivo na disputa por uma vaga na final. Com nervosismo, o jogo ficou quente, com muitas discussões de ambos os lados. O São Paulo apostava nos cruzamentos para levar perigo.

Aos 47 minutos, Brenner disputou com Rodrigues em bola aérea, e a bola sobrou para Toró, que cabeceou na pequena área, mas Vanderlei encaixou firme. Os gremistas seguraram a bola no ataque esperando o tempo passar e comemorar a vaga na final.

Fim de jogo e o Grêmio classificado para a decisão da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Palmeiras. Os jogadores do São Paulo foram reclamar com a arbitragem pelo tempo acrescido, e Tréllez acabou expulso.

FICHA TÉCNICASÃO PAULO 0 X 0 GRÊMIOLocal: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)Data e Horário: 30 de dezembro de 2020 (quarta-feira), às 21h30Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (RJ)Assistentes: Luiz Claudio Regazone e Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)VAR: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC)Cartões amarelos: Juanfran, Bruno Alves, Fernando Diniz e Toró (São Paulo), Matheus Henrique, Thaciano (Grêmio)Cartões vermelhos: Tréllez (São Paulo)Gols: SÃO PAULO: Volpi; Juanfran, Bruno Alves (Paulinho Bóia, aos 33'2ºT), Arboleda, Léo (Toró, aos 20'2ºT); Luan (Vitor Bueno, aos 20'2ºT), Tchê Tchê (Hernanes, aos 33'2ºT), Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Tréllez, aos 33'2ºT); Brenner. Técnico: Fernando Diniz

GRÊMIO: Vanderlei; Victor Ferraz (Ferreira, aos 23'2ºT), Rodrigues, Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus Henrique e Lucas Silva; Alisson (Thaciano, aos 14'2ºT), Jean Pyerre (Darlan, aos 35'2ºT) e Pepê (Everton, aos 36'2ºT); Diego Souza (Paulo Miranda, aos 35'2ºT). Técnico: Renato Gaúcho