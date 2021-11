Em jogo decisivo contra o rebaixamento, Bahia derrota o Grêmio na Fonte Nova e deixa o Z4

Na noite desta sexta-feira, o Bahia, empurrado pela sua torcida, venceu o Grêmio, pela 36ª rodada do Brasileirão. Na Arena Fonte Nova, em Salvador, o Tricolor Baiano levou a melhor por 3 a 1, gols de Raí, Matheus Bahia e Daniel. Thiago Santos descontou para o Imortal. Com a derrota, os gaúchos ficam em situação extremamente delicada na luta contra o rebaixamento, a quatro pontos do próprio Bahia, primeiro time fora do Z4 e com um jogo a menos.

INÍCIO QUENTE E GOL DO BAHIA

Com muitas dificuldades de manter a posse de bola, o Grêmio viu o duelo iniciar de maneira favorável ao Bahia. Os anfitriões conseguiram pressionar desde o início da partida e aos 12 minutos, os donos da casa saíram na frente do placar. Na jogada, Rodriguinho lançou, mas Vanderson não conseguiu cortar. A bola sobrou para Matheus Bahia, que chutou cruzado. Chapecó até tocou, mas não evitou o primeiro gol.

MAIS UM, BAHIA!

O Bahia seguiu na pressão e não demorou a ampliar o marcador. Em uma grande falha da defesa gremista, Geromel recuou mal para o goleiro Gabriel Chapecó. Raí Nascimento aproveitou, tirou do goleiro e só não entrou com bola e tudo porque teve humildade.

IMPARÁVEL

O Bahia seguiu em rotação alta e não deixou o Grêmio sequer chegar perto de assustar a meta de Danilo Fernandes. Aos 19, Nino Paraíba cruzou rasteiro. A bola viajou toda a pequena área e foi pela linha de fundo. Quatro minutos depois, Raí pegou a sobra e mandou por cima.

GRÊMIO ACORDA

Na etapa final, o Grêmio precisou ir ao ataque para tentar reverter o resultado. Aos 15 minutos, os gaúchos diminuíram. Danilo Fernandes saiu mal do gol em cobrança de escanteio, Rafinha chutou no rebote e Thiago Santos desviou para descontar o placar da Arena Fonte Nova.

MATOU O JOGO

Apesar da pressão do Grêmio, foi o Bahia que deu números finais ao placar na Fonte Nova. Aos 39, Daniel recebeu na ponta-esquerda e bateu colocado para fazer o terceiro do time da casa e deixar o Grêmio em uma situação delicadíssima na tentativa de evitar o rebaixamento.