Em ‘jogo de seis pontos’, Cametá recebe o Tocantinópolis-TO em duelo decisivo da Série D

O Cametá recebe o Tocantinópolis-TO neste domingo (14), às 16h, no Parque do Bacurau, pela 13ª rodada da Série D do Brasileirão. A partida pode representar o último suspiro do Mapará Elétrico na competição. Na penúltima posição do Grupo A2, a equipe paraense precisa vencer para sonhar com uma classificação aos mata-matas da Quarta Divisão.

No momento, o Cametá tem 13 pontos, ocupando a 7ª colocação da chave. O lugar na tabela incomoda a torcida, mas ainda permite com que a equipe projete uma vaga na próxima fase caso tenha um aproveitamento perfeito nesta reta final da etapa classificatória. A distância do Mapará para o Tocantinópolis-TO, adversário deste domingo e primeiro time dentro do G-4, é de apenas três pontos.

O confronto direito é o que deixa este confronto mais importante. Caso o Cametá saia de campo derrotado, a distância para o Tocantinópolis aumenta para seis pontos e se tornará inalcançável. Já uma vitória, iguala as equipes na tabela e mantém ambos vivos na briga por uma vaga na última rodada. Além das duas equipes, Moto Club-MA e Fluminense-PI estão na disputa pela classificação.

Para, possivelmente, o jogo mais importante do Cametá na temporada até então, o técnico Rodrigo Reis terá o desfalque do lateral-esquerdo Pedrinho, que levou o terceiro cartão amarelo diante do Águia de Marabá, na rodada passada, e está suspenso. Por outro lado, o atacante Papel, autor de gols importantes para o Mapará, volta a equipe após cumprir na quarta-feira.

Dessa forma, o time titular do Cametá deve ser o seguinte: Pedro Henrique; Léo Rosa, Pedrão, Marlon e João Vitor; Jorge Pedra, Alysson e Raderson Fininho; Debu, Papel e Leandro Cearense.

Já o Tocantinópolis–TO terá o desfalque do atacante Gustavo Santos. Na rodada passada, diante o Fluminense-PI, o jogador foi expulso e, por isso, cumpre suspensão. Por outro lado, o alviverde contará com o retorno do atacante Everson Bilau, que ficou de fora do último compromisso por tomar três cartões amarelos.

Assim, o técnico Reginaldo França deve mandar a campo a seguinte equipe: Yan; David, Gustavo Costa, Pedrão e Paulinho; Samuel, Daniel e Bismark; Jardisson, Wanderson e Everson Bilau.