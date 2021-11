Em entrevista, Daronco diz que venceria Hulk em briga: 'Estou grandão'

Em entrevista ao canal do YouTube Desinpedidos, o árbitro Anderson Daronco disse que venceria o atacante Hulk, do Atlético-MG, em uma possível briga.

O juiz, conhecido pelo porte físico, disse que chegou a medir o tamanho, em comparação com o atacante do Galo e disse que é "grandão", comparado com o atleticano.

"Sim (eu venceria Hulk numa briga). Logo que teve a transferência do Hulk para o futebol brasileiro, eu imaginei: 'Os caras vão inventar alguma graça assim que eu apitar o primeiro jogo do Atlético-MG'. E, por acaso, foi um jogo de rede aberta", contou.

"Mas eu não sou trouxa. Eu esperei, na hora do aquecimento, aquela hora que a gente passa no túnel, antes do jogo, de entrar no campo. Pensei: 'Vou passar do lado do cara, para ver se eu sou maior'", lembrou.

"Se eu fosse maior, eu ia ficar do lado dele durante o jogo e uma hora isso ia aparecer. Agora, se ele fosse maior, eu ia correr. Aí, na hora do jogo eu já vi. Ele é baixo. Aí, eu disse: 'Estou grandão'", explicou